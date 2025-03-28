Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Dev derbiyi Türk hakem Yasin Kol yönetecek. Beşiktaş, Galatasaray karşısında kazanarak ilk 3 için mücadelesini sürdürmek istiyor. Lider Galatasaray ise ezeli rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Siyah-beyazlı takımda dört futbolcu, kritik derbide forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte ise eksik oyuncu bulunmuyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş-Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler bilgisi…