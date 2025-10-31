Habertürk
        Beşiktaş, genel müdür Seçil Aygül ile yollarını ayırdı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, genel müdür Seçil Aygül ile yollarını ayırdı

        Beşiktaş, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Seçil Aygül ile yollarını ayırdı.

        Giriş: 31.10.2025 - 20:15 Güncelleme: 31.10.2025 - 20:19
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Beşiktaş, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Seçil Aygül ile yollarını ayırdı.

        Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

        "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil Aygül ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

        Sayın Aygül'e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

