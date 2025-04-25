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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Beşiktaş-Hatayspor maçının VAR'ı Alman Cortus oldu - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Beşiktaş-Hatayspor maçının VAR'ı Alman Cortus oldu

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Atakaş Hatayspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu'ndan Benjamin Cortus oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:20 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:20
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        Beşiktaş-Hatay maçının VAR'ı belli oldu
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        Trendyol Süper Lig’de 33. haftanın açılış maçında Beşiktaş, bugün Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Murat Şener ve Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Yiğit Arslan olacak.

        Müsabakanın VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Benjamin Cortus oturacak. Cortus’a AVAR olarak Onur Özütoprak eşlik edecek.

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