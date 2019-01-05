Serik ilçesi Belek bölgesindeki Glorıa Sports Arena’da devre arası kampını sürdüren siyah-beyazlılar, sabah antrenmanın ardından bu akşam ikinci antrenmanına çıktı. Trabzonspor’dan transferi gerçekleştirilen Burak Yılmaz’ın da katıldığı antrenman, Teknik Direktör Şenol Güneş ve yardımcıları Guti Hernandez ile İlhan Mansız yönetiminde gerçekleşti.



> Burak Yılmaz takımdan ayrı çalıştı



Bugün sabah antrenmanında siyah-beyazlı ekiple ilk çalışmasını gerçekleştiren Burak Yılmaz, günün son antrenmanında takımdan ayrı düz koşu yaptı. Trabzonspor’da son dönemde kadro dışı kalan Yılmaz’ın maç eksiğinden kaynaklanan eksiğini kapatabilmek için fazla efor sarf ettiği de gözlerden kaçmadı.



Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Başkanı Fikret Ormanı’n da izlediği antrenmanda takım ısınma hareketleri, pas ve taktik çalışması yaptı. Taktik çalışması sırasında basit bir sakatlık geçiren Necip Uysal, sağlık görevlileri tarafından kontrolü yapılarak çalışmaya devam etti.

Antalya kampı kadrosunda yer alan Garry Medel izninin akşam antrenmanında sona ermesiyle birlikte çalışmalara başladı. Medel, Burak ile birlikte düz koşu yaparken, kampa henüz katılmayan kaleci Loris Karius’un yarın ki sabah antrenmanında takımla birlikte sahaya çıkacağı öğrenildi.

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