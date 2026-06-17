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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri kim oldu? Son dakika kuralar çekildi! İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakipleri

        Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri kim oldu? Son dakika kuralar çekildi! İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakipleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri bugün yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Çekiliş sonrası başta siyah beyazlı taraftarlar olmak üzere sporseverler merak içerisinde "Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri kim oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için Beşiktaş'ın rakiplerini haberimizde derledik. İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 15:20 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi kim oldu? Bugün yapılan kura çekilişinin ardından merak edilen soru nihayet cevabını buldu.

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        BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİBİ KİM OLDU?

        Siyah-beyazlılar, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonucu Danimarka'nın Midtjylland takımıyla eşleşti.

        Beşiktaş rakibiyle ilk maçını 23 Temmuz'da evinde, rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

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        Siyah-beyazlılar rakibini elemesi halinde adını 3. eleme turuna yazdıracak.

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonucu Danimarka'nın Midtjylland takımıyla eşleşti.

        Beşiktaş rakibiyle ilk maçını 23 Temmuz'da evinde, rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

        Siyah-beyazlılar rakibini elemesi halinde adını 3. eleme turuna yazdıracak.

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