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Beşiktaş'ın İstanbulspor maçını spor yazarları yorumladı

Beşiktaş, iki kez öne geçtiği maçta İstanbulspor ile 2-2 berabere kalarak bir puan kaybı daha yaşadı. Spor yazarları mücadeleyi ve

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  • Beşiktaş'ın İstanbulspor maçını spor yazarları yorumladı

    AHMET ÇAKAR: "Beşiktaş'ın hocası Valerien İsmael galiba hoca falan değil. Yönetimin emirlerini uygulayan ve takımını sabote eden bir şahıs. Neden mi? Yönetim emretti, 'kaleci Ersin sözleşme imzalamıyor, oynatma' dediler. 'Emredersiniz' dedi. Ersin sözleşmeyi imzaladı, 'oynatabilirsin' dediler, Valerien yine 'emredersiniz' dedi. Hem Ersin'i kaybetti hem de belki takımı." 
  • Beşiktaş'ın İstanbulspor maçını spor yazarları yorumladı

    AHMET ÇAKAR: "Muleka ve N'Koudou'nun hiçbir şey üretememeleri, Weghorst'u çırpınan bir tavuğa çevirdi. Maçta Beşiktaş adına tek güzel hareket Weghorst'un attığı gol. Beşiktaş'ın kazandığı ilk goldeki frikik öncesi Weghorst ofsayttı. Maalesef VAR'ın müdahale hakkı yok. Bir çok kafa topunda yanlış düdükler çaldı ama en önemli kusuru olumsuz vücut dili." (Sabah)
  • Beşiktaş'ın İstanbulspor maçını spor yazarları yorumladı

    ATTİLA GÖKÇE: "İstanbulspor Beşiktaş’ı baskı altına aldı. İte kaka, bazen yavaş bazen hızlı, tempoyu kendi ayarlayarak kendi istediği gibi kurguladı Beşiktaş’ı… Ismael’in vekili Adam David Murray ağır aksak takımına değişikliklerle müdahale etti. Ama ayarı kaçmış, kontrolü kaybetmiş, telaşlı Beşiktaş, önde olduğu halde ne koruma ne de atak anlamında oyunu sahiplenemedi. Tabela böyle… Gerçekler daha da çarpıcı. "
  • Beşiktaş'ın İstanbulspor maçını spor yazarları yorumladı

    ATTİLA GÖKÇE: "Beşiktaş temposunu kaybetmiş… Savunma, orta alan, ileri uç iletişimi de arızalı. Hele Weghorst’a yardım edemiyor arkadaşları. Bir nokta daha… Bazen beş değişiklik hakkı da işe yaramıyor… Giren çıkanı aratıyor. Tayyip Taha sağlık nedeniyle çıktı ama ötekiler tedbiren, taktik değişikliklerdi. Hiç biri işe yaramadı." (Milliyet)
  • Beşiktaş'ın İstanbulspor maçını spor yazarları yorumladı

    ALİ GÜLTİKEN: "Taraftar yoksa Beşiktaş'ın da oyun coşkusu yok. Bu o kadar çok maçın temposuna yansıyor ki Beşiktaş maçın geneline hâkim olmakta zorlanıyor. Ligde yeni bir takım olmasına rağmen İstanbulspor, Beşiktaş'ı çok zorladı ve Kartal'ın uygulamak istediğini her sistemi bozdu. Beşiktaş en az rakip ceza sahasına girdiği maçlardan birini oynadı." 
  • Beşiktaş'ın İstanbulspor maçını spor yazarları yorumladı

    ALİ GÜLTİKEN: "Beşiktaş'ın bu sezon en önemli özelliklerinden bir tanesi oyun içinde tekrar reaksiyon gösterebilmesiydi. Fakat son bölümde o istenileni yapamadı. Bu durum çok mazeretlerle açıklanabilecek bir durum değil. Tamamen takımın zihinsel hazırlığı ve saha uygulamasıyla alakalı. İstanbulspor'un, Başakşehir kadar topa sahip olamayacağı çok net görünmesine rağmen siyah-beyazlılar kendi zafiyetleri dolasıyla buna müsaade etti. Beşiktaş adına bu karşılaşmayı anlatmak çok zor." (Sabah)
  • Beşiktaş'ın İstanbulspor maçını spor yazarları yorumladı

    GÜNTEKİN ONAY: "Valerien İsmael’in takımı oyunu kontrol edemiyor ve yüksek pas kalitesi ile tempoyu ayarlayamıyor. Adeta ateşle oynayan Beşiktaş, İstanbulspor’un ikinci golüne davetiye çıkardı. Siyah-beyazlıların kaledeki ciddi sorunu da devam ediyor. Dün de kaleye gelen isabetli 2 şut da golle sonuçlandı. Sezon başından bu yana 15 isabetli şuttan 10’unun gol olması hiç normal bir tablo değil. Ancak kaleci meselesinden ziyade Beşiktaş gibi bir takımın topun değerini daha fazla bilen kendi insiyatifini rakibe kabul ettiren bir anlayışta olması lazım." (Hürriyet)
  • Beşiktaş'ın İstanbulspor maçını spor yazarları yorumladı

    TURGAY DEMİR: "Bir teknik adam düşünün ki, ileri atılan uzun toplar dışında bir oyun planı yok! Karşında ne kadar zayıf bir rakip olursa olsun eğer savunmayı biraz kalabalık tuttuğu anda senin gol atman tesadüflere kalır. Ersin'in kendine aldığı köşeye geldi top ve böyle bir golü yedi. Her kaleci kötü gol yer onu anladım ama Ersin kendinde değil, bakışları bile garip! Arkadaşları rakiple birebir mücadele ederken iki kez kaleyi boşalttı. Ne yaptığını bilemez haldeydi. Yazık! Artık tribün desteğini de kaybetti. Bir takım bulup gitmesi en iyisi." 
  • Beşiktaş'ın İstanbulspor maçını spor yazarları yorumladı

    TURGAY DEMİR: "Takımın bir taktiği yok, oyuncular boş boş bakıyor. Çünkü topu alan ileri vuracak denilmiş hepsi bu. Ağır geliyor bu sistemsizlik, böyle kaliteli oyunculara. Beşiktaş için son tren kalkmak üzere. Milli Takım arasında Valerien gönderilmez ve derbi beklenirse lig çok erken biter." (Fotomaç)
  • Beşiktaş'ın İstanbulspor maçını spor yazarları yorumladı

    BİLAL MEŞE: "Lig yarışında böylesine revizyonlar yapmanın doğruluğunu bize kimse savunamaz. Sakatlık ve ceza durumunda ideal on birdeki değişimlere gıkımız çıkmaz. Hele hele direkler arasında bu tür oynamalar yaparsanız, başınıza iş alırsınız! Tek farklı galibiyetlerin üç puan adına garantisi yoktur. Nitekim, Kartal bu farkı artırma adına her yolu denedi, gelin görün ki ne vites yükseltebildi, ne de o baskı özelliğini sahneye koyamazken, rakibinin de iştahını kabarttı!"
  • Beşiktaş'ın İstanbulspor maçını spor yazarları yorumladı

    BİLAL MEŞE: "Nitekim Kartal’ın skoru koruma içgüdüsü, son 15 dakikalık bölümünde oyunun kontrolünü ev sahibi takım ele geçirdi. Öyle ki siyah-beyazlı futbolcular, rakibin ofansif girişimlerini fauller yaparak durdurmaya çalıştılar! Eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz, Beşiktaş, özellikle ikinci yarıdaki oyunuyla puan kaybına adeta davetiye çıkardı, iki puan kuş misali uçup gitti!" (Milliyet)
  • Beşiktaş'ın İstanbulspor maçını spor yazarları yorumladı

    FATİH DOĞAN: "Kritik soru ve takımı içten içe saracak mesele şu; "Başkanın başdanışmanı, Valerien İsmael ve kaptan hakkında eleştiriler yazıyorsa yönetimin hocayı gönderme planı mı var?" Bu şüphe, bu konu 4-5 gündür Nevzat Demir Tesisleri'nin içinde var. Şimdi gelin bu fotoğrafı gördükten sonra İstanbulspor beraberliğini teknik taktik açıdan açıklayın. Necip'in yerine Tayyip Talha, Emre Bilgin'in yerine Ersin'in başladığını gördükten sonra Valerien İsmael, Souza dahil ideale yakın bir kadro ile çıktı sahaya. Sonuç 2 puan kaybı..." 
  • Beşiktaş'ın İstanbulspor maçını spor yazarları yorumladı

    FATİH DOĞAN: "Valerien İsmael'e duyduğum güvensizlik artarak devam ediyor. Sonuçta kararları veren, hata yapan kalecileri, oyuncuları ve sistemi hazırlayan o... Ancak dünkü kaybı İsmael'le açıklamayı hakkaniyetli bulmuyorum, daha fazlasının olduğuna inanıyorum. Beşiktaş'ta bir şekilde kaos oluştu. Siyah-beyazlı yönetim, takım içini sarsacak bu tarz iletişim kazalarında net tavırla çözüm üretemezse kaosların içinden çıkamaz." (Sabah)

     
  • Beşiktaş'ın İstanbulspor maçını spor yazarları yorumladı

    OKTAY DERELİOĞLU: "Beşiktaş için kağıt üzerinde en kolay maçlardan biriydi. Bu tip maçlarda erken gol bulamazsanız rakibi de cesaretlendirirsiniz... Beşiktaş golü erken bir dakikada bulunca işlerin onlar için daha kolay olacağını düşündüm. Ancak İstanbulspor'un beraberlik golü sonrasında anlam veremediğim bir durgunluk dönemine girdiler."
  • Beşiktaş'ın İstanbulspor maçını spor yazarları yorumladı

    OKTAY DERELİOĞLU: "Orta sahadaki pas hataları ve temposuz oyun yüzünden ataklar bir türlü olgunlaşmadı. Muleka dün gece sahada yoktu. Beşiktaş'ın ikinci yarıda daha dominant futbol oynayacağını düşündüm. Ama yanıldım. Futbol ciddi bir oyundur! Rakibine göre daha kaliteli bir kadroya sahip olan Beşiktaş ummadığı bir puan kaybı yaşadı." (Takvim)
  • Beşiktaş'ın İstanbulspor maçını spor yazarları yorumladı

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