Beşiktaş'ın İstanbulspor maçını spor yazarları yorumladı

TURGAY DEMİR: "Bir teknik adam düşünün ki, ileri atılan uzun toplar dışında bir oyun planı yok! Karşında ne kadar zayıf bir rakip olursa olsun eğer savunmayı biraz kalabalık tuttuğu anda senin gol atman tesadüflere kalır. Ersin'in kendine aldığı köşeye geldi top ve böyle bir golü yedi. Her kaleci kötü gol yer onu anladım ama Ersin kendinde değil, bakışları bile garip! Arkadaşları rakiple birebir mücadele ederken iki kez kaleyi boşalttı. Ne yaptığını bilemez haldeydi. Yazık! Artık tribün desteğini de kaybetti. Bir takım bulup gitmesi en iyisi."