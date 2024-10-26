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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın kozu Immobile! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın kozu Immobile!

        Bu sezon Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve TFF Süper Kupa'da çıktığı toplam 14 maçta 12 gole imza atan Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, Galatasaray karşısında da takımının en büyük kozu olacak. Ligde oynadığı son 4 müsabakada rakip fileleri havalandırmayı başaran Immobile, sarı-kırmızılı ağları da sarsmak istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 13:09 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:09
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        Beşiktaş'ın kozu Immobile!
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        Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray’a konuk olacak Beşiktaş’ta hedef 3 puanla sahadan ayrılmak. UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında Fransa deplasmanında Lyon’u 1-0 mağlup eden Kartal, derbide alınacak galibiyetle bunu taçlandırmak istiyor.

        IMMOBILE'YE GÜVEN TAM

        Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’nde attığı gollerle siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu konumunda bulunan aynı zamanda da ligde gol krallığında da zirvede bulunan Immobile’ye, Galatasaray karşısında da teknik heyetin güveni tam. Trendyol Süper Lig’de oynanan 8 maçın tamamında forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun 8 golü var. Ligde gol perdesini 2. haftada 4-2 kazanılan Antalyaspor mücadelesinde 2 gol kaydederek açan Ciro, bu maçtan sonra 4. hafta karşılaşmasında 2-0’lık galibiyetle sonuçlanan Sivasspor müsabakasında 1 gol attı. İtalyan futbolcu, 6. haftada iç sahada 2-1 kazanılan Eyüpspor maçında 1, deplasmanda 3-0 biten Kayserispor mücadelesinde 2 kez ağları sarstı. Konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ın tek golü yine Immobile’den gelirken, son olarak iç sahada 2-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle sona eren Konyaspor karşılaşmasında da 1 gole imza attı.

        UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında da toplam 5 maça çıkan tecrübeli futbolcu, Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Lugano karşılaşmasında 2 gol atmıştı.

        SÜPER KUPA'YI BOŞ GEÇMEDİ

        Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla Galatasaray’a karşı ilk gollerini sezon başındaki TFF Süper Kupa karşılaşmasında kaydetti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan ve Beşiktaş’ın 5-0’lık skorla kupaya uzandığı müsabakada 2 gol kaydeden Immobile, siyah-beyazlılarla ilk resmi maçında aynı zamanda da ilk derbisinde bu sevinci yaşadı.

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