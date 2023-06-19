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Beşiktaş'ın stoperi Fransa'dan!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş aradığı stoperi Fransa'da buldu! Fransa basınında çıkan habere göre siyah-beyazlılar, Nantes'ın Kamerunlu savunmacısı Jean-Charles Castelletto ile ilgileniyor

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  • Beşiktaş'ın stoperi Fransa'dan! BJK transfer haberleri

    Fransız basını, Kamerunlu stoper Jean-Charles Castelletto ile Beşiktaş'ın ilgilendiği iddiasını gündeme taşıdı.
  • Beşiktaş'ın stoperi Fransa'dan! BJK transfer haberleri

    Footmercato'ya göre; Fransa Ligue 1'de Nantes forması giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Feyenoord da ilgileniyor.
  • Beşiktaş'ın stoperi Fransa'dan! BJK transfer haberleri

    Nantes ile 2026'ya dek sözleşmesi bulunan Castelotto için iki kulübün de resmi tekliflerini ilettiği ifade edildi.
  • Beşiktaş'ın stoperi Fransa'dan! BJK transfer haberleri

    Fransız kulübünün 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği Kamerunlu futbolcuyu elden çıkarmayı düşünmediği belirtildi.
  • Beşiktaş'ın stoperi Fransa'dan! BJK transfer haberleri

    Diğer yandan gelecek teklifleri de kulübün menfaatleri doğrultusunda dikkate alabileceği kaydedildi.
  • Beşiktaş'ın stoperi Fransa'dan! BJK transfer haberleri

    Kamerun Milli Takımıyla 2022 Dünya Kupası'nda yer alan ve bir de gol atan 28 yaşındaki stoper, bu sezon Nantes formasıyla 32 lig karşılaşmasında oynamıştı.

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