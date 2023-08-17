Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov yola çıktı!
Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov yola çıktı! 25 yaşındaki Kazak futbolcu nu gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelecek
Giriş: 17.08.2023 - 19:25
Transferde gaza basan Beşiktaş, bir yıldızı daha renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar, Bakhtiyor Zaynutdinov'u kadrosuna kattı.
Oyuncu bu gece saat 23:35 sularında İstanbul'a geleceği belirtildi. 25 yaşındaki yıldız, sağlık kontrolleri sonrası kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.