Fenerbahçe ile evindeki derbide 0-0 berabere kalan Beşiktaş, üst üste 3. maçını da kazanamamış oldu. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'e mağlup olurken sonrasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kalmıştı. 3 maçtaki kayıp 7 puana ulaşırken siyah-beyazlılar haftayı 6. sırada noktaladı.

KAZANAMADI, ÖNE DE GEÇEMEDİ

Beşiktaş, Fenerbahçe beraberliği ile Valerien Ismael yönetiminde bir büyük maçta daha galibiyetle tanışamamış oldu. Fransız hoca ile geçen sezondan bu yana şampiyon olmuş ekiplerden Trabzonspor, Fenerbahçe (2) ve Başakşehir ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, bu mücadelelerde 3 beraberlik ile 1 mağlubiyet aldı. Kartal bu maçların hiçbirinde öne geçemedi. 2 kez geriye düşen siyah-beyazlılar, sonrasında ise 1 puanı almayı bildi.