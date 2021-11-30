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Beşiktaş kaleci alarmı!

Mert Günok'un sezonu kapatmasının ardından Beşiktaş'ta kaleci alarmı verildi. İkinci kaleci için çalışmalara başlayan siyah-beyazlılarda ilk hedef, Karagümrük'e kiralanan Utku Yuvakuran'ı geri çağırmak

Beşiktaş kaleci alarmı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a farklı kaybederek büyük hayal kırıklığı yaşarken 4. golün hemen öncesinde sakatlanan Mert Günok, Kartal'ın bir diğer üzüntüsü olmuştu. Sol diz çapraz bağları kopan tecrübeli eldiven, sezonu kapatırken siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu'nun alternatifi olacak ikinci kaleci sıkıntısı da başlamış oldu.

Kartal'da 17 yaşındaki Emre Bilgin, 3. kaleci olarak kadroda yer alırken devre arasında Karagümrük'e kiralanan Utku Yuvakuran'ın geri çağrılması planlanıyor. Bu sezon başında İstanbul ekibine kiralansa da hiç forma şansı bulamayan Utku için kapıyı çalacak olan siyah-beyazlılar, olumsuz bir durumda ise Süper Lig'den alternatif isimlere yönelecek.

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