        Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:25 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:25
        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

        Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

        Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

