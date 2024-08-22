Beşiktaş- Lugano maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Lugano karşısında İsviçre deplasmanında oynadığı ilk maçta 3-3 berabere kalan siyah beyazlılar, tur kapısını araladı. Zorlu mücadele öncesinde, karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyenler için, "Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Beşiktaş- Lugano rövanş maçının oynanacağı tarih ve karşılaşmanın canlı olarak ekranlara geleceği kanal...