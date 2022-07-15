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Beşiktaş Mainz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Mainz 05 hazırlık maçı için beklenen gün geldi çattı. Son transferleriyle kadrosunu güçlendiren siyah beyazlılar, bugün Alman ekibi Mainz 05 karşısında iyi oyun ve galibiyet hedefliyor. Peki, Beşiktaş Mainz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Mainz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022-2023 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu kez de güçlü Alman ekibi Mainz ile kozlarını paylaşıyor. Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan siyah beyazlılar, Mainz 05 karşısında bol gollü galibiyet arıyor. İşte şimdiden merakla beklenen Beşiktaş Mainz 05 maçı ile ilgili bilgiler...

BEŞİKTAŞ MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Mainz 05 hazırlık maçı 15 Temmuz Cuma günü oynanacak ve saat 21.15'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ MAINZ 05 MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Mainz 05 maçı Smart Spor HD'den canlı yayınlanacak.

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