Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Ligde 12. haftaya Beşiktaş 18, hafta içinde teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor ise 11 puanla girdi.
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BEŞİKTAŞ: 1 - SİVASSPOR: 1 (Güven 11' / Braz 14')
(İlk yarı oynanıyor...)
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 1
BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Vida, Pepe, Caner, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Babel, Quaresma, Güven
YEDEKLER: Utku, Ersin, Fatih, Roco, Necip, Dorukhan, Vagner Love, Mustafa, Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Medjani, Hakan, Torje, Robinho, Emre, Kone
YEDEKLER: Ali Şaşal, Uğur, Muhammet, Erdoğan, Papp, Aydın, Rybalka, Ndinga, Cyriac, Rochet
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş
CEZALI VE SAKATLAR
Beşiktaş'ta cezalı ve sakat 5 futbolcu bulunuyor. Şilili futbolcu Gary Medel, Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlılarda ayrıca Adriano Correia, Jeremain Lens, Gökhan Gönül ve Gökhan Töre'nin sakatlıkları sürüyor. Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Caner Erkin, kart görmesi halinde 13. haftada oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.
25. RANDEVU
Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 25. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 24 lig maçında Beşiktaş 12, Sivasspor 7 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 34 golüne, Sivasspor 25 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'da ise gülen taraf 5-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR
Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah-beyazlıların tek farklı üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, 11'i İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 12 lig maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, 4'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı. Sahasındaki son 3 randevuda rakibini mağlup eden Beşiktaş'ın ev sahipliğindeki maçlarda siyah-beyazlılar 20, kırmızı-beyazlılar 14 gol attı.
GOLSÜZ MAÇ YOK
Taraflar arasındaki 24 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.
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