Beşiktaş sözleri: Anlamlı, güzel, kısa, uzun ve fanatik Beşiktaş sözleri

Beşiktaş sözleri... Beşiktaş'ın sadık taraftar kitlesi, siyah-beyaz sevgisini ve takıma olan sarsılmaz inançlarını, yaratıcı ve etkileyici sözlerle ifade eder. Bu paylaşımlar, takımın futbol sahasındaki zaferlerinin yanı sıra, taraftarların kalplerindeki yerini de vurgular. Seçtikleri her bir Beşiktaş temalı söz, İstanbul'un bu köklü kulübünün tarihine, geleneklerine ve başarılarına saygı duruşunda bulunurken, taraftarlar arası kardeşliği de derinleştirir. İster heyecan dolu bir maç öncesi motivasyon, ister zafer sonrası kutlama olsun, Beşiktaş ile ilgili her ifade, bu büyük camianın bir parçası olmanın ayrıcalığını yansıtır.

Beşiktaş Sözleri REKLAM Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin! Beşiktaşlı olmak istiyorsan ilk önce aklın olmalı, sonra kanın siyah beyaz olmalı. Bizim için varlığın ödül, yokluğun ölüm.. Senin için yanan her meşale, gençliğimin güneşidir. Ne demiş Ercan Taner? Good bye Liverpool, good bye. You'll never fly alone! – Asla yalnız uçmayacaksın KARTAL! Armandaki asalet, yüreğindeki cesaret! Ölüm ne zaman ve nasıl gelecekse gelsin. Mezarımda Siyah Beyaz güller atılacaksa, mezar taşımda Beşiktaşlıydı yazacaksa, cenazemde Beşiktaş marşı okunacaksa, böyle ölüm, sefa gelsin, hoşgelsin!

Neden mi Beşiktaş? Çünkü; Siyah Beyaz başlamıştı her şey… Fotoğraflar Siyah Beyazdı.. Yazlık sinemalar Siyah Beyazdı.. Başka sevdalara kapalıyız. We love in action çArşı! Kargalar sürü ile, Kartallar yalnız uçar… Karanlıktan aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme! Doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürü ile Kartallar yalnız uçar! REKLAM Yüzyıllarca sönmeyecek bir meşalesin. Anlı şanlı tarihinle bir efsanesin. Taraftarın seyircinle şanlı mazinle, sen büyüksün BEŞİKTAŞ!

Ağaçlı yollarında Dolmabahçe'de, söylediğim besteler yine seninle, ağır ağır adım adım sevginle, yanıyorum senin için Beşiktaş'ım. Kalbimin en orta yerinde, büyük bir yangın var alevler içinde, Beşiktaş sana yemin olsun! Bitmeyecek sevdan, mezarımda bile. Alem biter, ortam biter, hayat biter; çArşı bitmez! Beşiktaş’ım benim biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim! Seninle ağlarım seninle gülerim, söyle senden başka kimim var benim! Siyahın zindan oIsun, beyazın aydınIık, herkese nasip oImaz Beşiktaşlılık!

Beşiktaş diyerek sana yüz vurduk, siyahın yanına beyazı koyduk, yıllardan beridir hep senin olduk, Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin. YağmurIu bir günde görmüştüm seni. Üstünde çubukIu formalar vardı. Bir anda tutuIdum aşık oIdum ben. Hayatın anIamı siyah beyazdı. En Güzel Beşiktaş Sözleri REKLAM Yıllar ne kadar uzun olursa olsun, sevdamız daima sonsuz.. Seninle başlıyor, bitiyor her günüm. Siyah'ına mahkumum Beyaz'ına sürgün… Ölümle yaşamı ayıran çizgi; Siyah'la Beyaz'ı ayıramaz ki.. 1903'de doğdu aşkımız, siyah-beyaz renkleri oldu şarkımız, sporun her dalında bizim sanımız, hiç bitmedi bitmeyecek Beşiktaş sevdamız!

Sonra döndüm ve dedim ki, 'iyiki Beşiktaş'lıyım… 1903'ten beri seni sevdi bu kalp. Seninle birlikte ilerledik seninle birlikte atacak bu kalp. En büyük Beşiktaş. Dünya hep dönüyor, ömrümüz bitiyor. Beşiktaş sevgisi bizde hiç bitmiyor. Düşünsene sevgilim seni Beşiktaş kadar sevdiğimi.. Gel gündüzle gece olalım, gel gökyüzünde yıldız olalım, seninle şampiyonluklara koşalım, haydi bastır KaraKartal'ım. Biz haykırırken tribünde sevdamıza Beşiktaş diye, siz manita koIIarında bağırdınız boş sevdaIara aşk diye…

REKLAM Beşiktaş tek büyük aşk, ölene kadar kalbim senin olacak. Başın öne eğilmesin! Aldırma Kartal, aldırma.. En büyük sen değil misin? Aldırma Kartal, aldırma.. Beşiktaşım aldırma.. Şan, şeref, gurur, onur bin dokuz yüz üç'ten beri bizimleydi bizimle kalacak! YıIIarca kahroIsak dertten kederden bilsek keIIemiz kopar bedenden aşkımız harbiden hemde derinden asIa vazgeçmeyiz Beşiktaş senden. Beşiktaş'ım senin için, her şeyimden vazgeçerim. Senin için her zaman, her yerde; ölüme bile giderim. Belki gözlerim dolacak, belki güneşim solacak. Benim bir tek hayalim var, o da Kartal şampiyon olacak.

Bir gün herkes Beşiktaş'lı olmasın, bırakın o ayrıcalık biz de kalsın! Önce Beşiktaş vardı.. Neyleyim cebimdeki parayı, sen şampiyon olmayınca. Bazen sevinç bazen keder senin sevgin ömre bedel. Fanatik Beşiktaş Sözleri Bize fizik kurallarını yanlış ögrettiler. İnsan sesi uçak sesi bastıramaz dediler, ama onlar inönüyü görmediler. REKLAM Tribünlerde hep dillerde, bu sevda bitmez gönüllerde, dar ağacında olsak bile, son sözümüz beşiktaş! Herkes yaşayamaz hayatı Siyah Beyaz, çünkü sevmek, yürek ister biraz. Beşiktaş…

Sevme beni kızım meşale kokarım, şarkı türkü bilmem beste yazarım, tutma ellerimden emanet sanarım, Beşiktaşım için dünyaları yakarım. Farkımız tarzımız beşiktaşlı olmamız! Ya sustururuz ya da kan kustururuz. Alemde çArşıdan başkasını tanımayız. ÖIümIe yaşamı ayıran çizgi siyahIa beyazı ayıramaz ki her işin sonunda öIüm oIsada sevenIeri kimse ayırmaz ki. Doğdum konuşmayı öğrendim, önce Beşiktaş dedi. Aslolan hayattır, hayatta Beşiktaş. Kısa Beşiktaş Sözleri Çok sevdik be Abi.

İnce bir sesle; – F E D A ! .. dedi Şeref Bey, ama kimseler duymadı.. Öyle bir sevgidir ki tarif edilmez. Beşiktaşlı olmayan kimse bilemez. Seni bizden başka kimse sevemez. Beşiktaşlım her şeyim.. Birgün değil, her gün Beşiktaş. REKLAM Bugün de günlerden Beşiktaş.. Candan öte sevmedik mi seni Kara Kartal! Issız gecelerde gittik deplasmanlara.. Öl dedin de ölmedik mi senin uğruna BEŞİKTAŞIM feda olsun bu canlar sana. Neylerim Siyah dediğimde, Beyaz demeyen manitayı. Gün doğdu hep uyandık stadlara dayandık, Beşiktaş'ın uğruna bayraklara donandık, semtimiz erkek semti aşık eder herkesi, üzerimde eksilmesin bayrağımın gölgesi! İşte biz kötü günde hep omuz omuzayız, övünmek gibi olmasın biz kara kartal'lıyız!

Bu sene şampiyon görelim sizi, ölmeden mezara koymayın bizi. Korkutmaz bizleri musalla taşı, ölümüne seviyoruz biz Beşiktaş’ı… Siyah Beyaz desturdur, Siyah Beyaz umuttur, Siyah Beyaz mertliktir, Siyah Beyaz gelenektir, Siyah Beyaz akıldır, Siyah Beyaz gelecektir! Siyah Beyaz Beşiktaş'tır! Gel gündüzle gece olalım gel gökyüzünde yıldız olalım seninle şampiyonluklara koşalım haydi bastır kara Kartal'ım. REKLAM 1903'ten beri seni sevdi bu kalp. Seninle birlikte ilerledik seninle birlikte atacak bu kalp. En büyük Beşiktaş... Bu sene şampiyon görelim sizi ölmeden mezara koymayın bizi. Korkutmaz bizleri musalla taşı ölümüne seviyoruz biz Beşiktaş'ı...