Beşiktaş sözleri: Anlamlı, güzel, kısa, uzun ve fanatik Beşiktaş sözleri

Beşiktaş sözleri... Beşiktaş'ın sadık taraftar kitlesi, siyah-beyaz sevgisini ve takıma olan sarsılmaz inançlarını, yaratıcı ve etkileyici sözlerle ifade eder. Bu paylaşımlar, takımın futbol sahasındaki zaferlerinin yanı sıra, taraftarların kalplerindeki yerini de vurgular. Seçtikleri her bir Beşiktaş temalı söz, İstanbul'un bu köklü kulübünün tarihine, geleneklerine ve başarılarına saygı duruşunda bulunurken, taraftarlar arası kardeşliği de derinleştirir. İster heyecan dolu bir maç öncesi motivasyon, ister zafer sonrası kutlama olsun, Beşiktaş ile ilgili her ifade, bu büyük camianın bir parçası olmanın ayrıcalığını yansıtır.

You'll never fly alone! – Asla yalnız uçmayacaksın KARTAL!

Senin için yanan her meşale, gençliğimin güneşidir.

Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin!

We love in action çArşı!

Neden mi Beşiktaş? Çünkü; Siyah Beyaz başlamıştı her şey… Fotoğraflar Siyah Beyazdı.. Yazlık sinemalar Siyah Beyazdı..

1903'de doğdu aşkımız, siyah-beyaz renkleri oldu şarkımız, sporun her dalında bizim sanımız, hiç bitmedi bitmeyecek Beşiktaş sevdamız!

Seninle başlıyor, bitiyor her günüm. Siyah'ına mahkumum Beyaz'ına sürgün…

Beşiktaş diyerek sana yüz vurduk, siyahın yanına beyazı koyduk, yıllardan beridir hep senin olduk, Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin.

Beşiktaş tek büyük aşk, ölene kadar kalbim senin olacak.

Başın öne eğilmesin! Aldırma Kartal, aldırma.. En büyük sen değil misin? Aldırma Kartal, aldırma.. Beşiktaşım aldırma..

Şan, şeref, gurur, onur bin dokuz yüz üç'ten beri bizimleydi bizimle kalacak!

YıIIarca kahroIsak dertten kederden bilsek keIIemiz kopar bedenden aşkımız harbiden hemde derinden asIa vazgeçmeyiz Beşiktaş senden.

Beşiktaş'ım senin için, her şeyimden vazgeçerim. Senin için her zaman, her yerde; ölüme bile giderim. Belki gözlerim dolacak, belki güneşim solacak. Benim bir tek hayalim var, o da Kartal şampiyon olacak.