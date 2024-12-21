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        Haberler Gündem İstanbul Beşiktaş'ta 11 katlı binada, patlama sonrası yangın - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Beşiktaş'ta 11 katlı binada, patlama sonrası yangın

        Beşiktaş'ta 11 katlı binanın 8'inci katında önce patlama yaşandı, ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında binada mahsur kalarak kurtarılan 2 kişi, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 01:34 Güncelleme: 21.12.2024 - 01:34
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        Beşiktaş'taki binada patlama sonrası yangın
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        Yangın, saat 21.30 sıralarında Akat Mahallesi Necati Cumalı Sokak'ta bulunan Bahar Sitesi'ndeki 11 katlı binanın 8'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından çıktı.

        DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada apartman sakinleri, binadan kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, 2 kişi içeride mahsur kaldı.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan kişileri binadan kurtarırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldılar. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ölü ve yaralı bulunmazken daire, kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        'EVDE DUVARLAR SARSILDI'

        Yangının çıktığı binanın bahçe katında yaşayan İsmail Engin, "Saat 21.20 sıralarında evde televizyon izlediğim sırada şiddetli bir gümbürtü oldu. Evde duvarlar sarsıldı. Ne olduğunu anlamak için pencereleri açıp dışarıya baktım. Dışarıya çıkan kişilere sorduğumda, yangın olduğunu öğrendim. Ardından apar topar giyinerek dışarıya çıktım. Dışarı çıktığımda camdan çıkan alevleri gördüm. Seslerin ardından patlama olduğunu düşünerek polis geldi. Bizde yangın olduğunu söyledik. İtfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti." dedi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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