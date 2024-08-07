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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta 3 futbolcu daha yolcu! Transfer harekatı sürüyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta 3 futbolcu daha yolcu! Transfer harekatı sürüyor

        Gözünü Süper Lig'e çeviren Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerle ilgili bekleyiş devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Alex-Oxlade Chamberlain, Javi Montero ve Daniel Amartey ile kısa süre içinde yollar ayrılacak. 3 futbolcu için de görüşmeler son aşamada...

        Giriş: 07.08.2024 - 11:21 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:21
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        Beşiktaş'ta 3 futbolcu daha yolcu
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        Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gözler Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Samsunspor maçına çevrilirken yönetim de gönderilecek isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

        GÖZLER 3 İSİMDE

        Takımdaki yabancı sayısını azaltması gereken siyah-beyazlılarda ilk olarak Valentin Rosier ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılırken ardından Ajdin Hasic kiralanmış ve Ante Rebic'in sözleşmesi feshedilmişti. Siyah-beyazlı kurmaylar, öncelik olarak teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Slovenya kamp kadrosuna almadığı isimlere odaklanırken giden isimlerin ardından Alex-Oxlade Chamberlain, Javi Montero ve Daniel Amartey'e gözler çevrildi. Beşiktaş'ın yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel temaslarını sürdürürken bu 3 isimle de kısa süre içinde yollar ayrılacak.

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        CHAMBERLAIN İÇİN GERİ SAYIM

        Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Alex-Oxlade Chamberlain, ülkesi İngiltere'ye dönmek için görüşmelerini sürdürüyor. Premier Lig ve Championship ekiplerinin radarında olan tecrübeli futbolcunun kulüp bulması halinde karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması konusunda siyah-beyazlılar umutlu. Chamberlain, imza parasıyla birlikte senelik 3 milyon Euro kazanıyor ve 2 yıllık sözleşmesi var.

        AMARTEY'E SÜPER LİG'DEN TALİP VAR AMA...

        Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Daniel Amartey, kısa süre önce Arabistan'dan gelen teklifi reddetmişti. 1.7 milyon Euro kazanan Ganalı futbolcuya Süper Lig'den talipler olsa da maaşının 400 bin Euro'luk kısmını karşılamaya yönelik teklifler var. Yönetim bu yükten tamamen kurtulmak istediği için şimdilik bu önerilere yanıt vermedi. Siyah-beyazlılar, bu maaşın tamamının karşılanacağı bir çözüm istiyor.

        MONTERO YİNE YOLCU

        Beşiktaş'ın son 2 sezondur kiraladığı Javi Montero, sözleşmesinde son seneye girdi. İspanyol futbolcuya ülkesi başta olmak üzere talipler var. Yönetim uygun formülü bulup kısa süre içinde de Montero ile de yollarını ayıracak.

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