Beşiktaş'ta 3 futbolcu daha yolcu! Transfer harekatı sürüyor

Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gözler Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Samsunspor maçına çevrilirken yönetim de gönderilecek isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

GÖZLER 3 İSİMDE Takımdaki yabancı sayısını azaltması gereken siyah-beyazlılarda ilk olarak Valentin Rosier ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılırken ardından Ajdin Hasic kiralanmış ve Ante Rebic'in sözleşmesi feshedilmişti. Siyah-beyazlı kurmaylar, öncelik olarak teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Slovenya kamp kadrosuna almadığı isimlere odaklanırken giden isimlerin ardından Alex-Oxlade Chamberlain, Javi Montero ve Daniel Amartey'e gözler çevrildi. Beşiktaş'ın yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel temaslarını sürdürürken bu 3 isimle de kısa süre içinde yollar ayrılacak. REKLAM

CHAMBERLAIN İÇİN GERİ SAYIM Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Alex-Oxlade Chamberlain, ülkesi İngiltere'ye dönmek için görüşmelerini sürdürüyor. Premier Lig ve Championship ekiplerinin radarında olan tecrübeli futbolcunun kulüp bulması halinde karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması konusunda siyah-beyazlılar umutlu. Chamberlain, imza parasıyla birlikte senelik 3 milyon Euro kazanıyor ve 2 yıllık sözleşmesi var.

AMARTEY'E SÜPER LİG'DEN TALİP VAR AMA... Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Daniel Amartey, kısa süre önce Arabistan'dan gelen teklifi reddetmişti. 1.7 milyon Euro kazanan Ganalı futbolcuya Süper Lig'den talipler olsa da maaşının 400 bin Euro'luk kısmını karşılamaya yönelik teklifler var. Yönetim bu yükten tamamen kurtulmak istediği için şimdilik bu önerilere yanıt vermedi. Siyah-beyazlılar, bu maaşın tamamının karşılanacağı bir çözüm istiyor.