Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Svensson ve Jurasek... Süper Lig'de zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Kadrosuna birkaç takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda ilk olarak bekleneni veremeyen Svensson ve Jurasek ile yolların ayrılması planlanıyor.

ABONE OL