Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Svensson ve Jurasek...
Süper Lig'de zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Kadrosuna birkaç takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda ilk olarak bekleneni veremeyen Svensson ve Jurasek ile yolların ayrılması planlanıyor.
Beşiktaş'ta ara transfer dönemine yönelik çalışmalar başlarken yolların ayrılacağı ilk isimler belli oldu.
Ocak ayındaki transfer döneminde orta saha ve stopere hamle yapmayı düşünen siyah-beyazlılar, 12 kişilik yabancı kontenjanında yer açmak zorunda.
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalara başlarken ayrılık için ilk etapta iki isim öne çıkıyor.
SVENSSON BU KEZ KESİN YOLCU!
Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde de göndermek istese de takımda kalan Jonas Svensson ile bu kez yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Norveçli futbolcu, yaz transfer döneminde gelen tekliflere kapıyı kapatsa da menajerine ayrılık talebi tekrar iletildi.
JURASEK DE GÖNDERİLECEK
Svensson'un yanı sıra gönderilmesi planlanan diğer isim ise David Jurasek...
Benfica'dan sezon başında kiralanan Çek futbolcu, performansıyla Sergen Yalçın'ın gözüne giremedi.
Ocakta geri gönderilmesi planlanan 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta Süper Lig'de 8, Avrupa elemelerinde ise 6 maçta görev aldı.
Son haftalarda formasını Rıdvan Yılmaz'a kaptıran Jurasek, son 3 maçta kulübeye mahkum kaldı.
Beşiktaş sol bek için de arayışlara başlamış durumda...