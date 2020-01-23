Ahmet Hamdi Girgin agirgin@haberturk.com

Büyük umutlarla başlayan Beşiktaş - Abdullah Avcı beraberliği sallantıda... Sezona kötü başlayan daha sonra toparlanma sürecine giren Kara Kartal, son haftalarda yine başa döndü.

Son 9 resmi maçta sadece Gençlerbirliği'nin mağlup eden Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibi Erzurum'a elendi. Camiada şok etkisi yaratan sonucun ardından gözler teknik direktör Abdullah Avcı'ya çevrildi.

"BEN BÖYLE TAKIM GÖRMEDİM"

Avcı'nın Erzurum maçında yedikleri 2. golün ardından yardımcı antrenöre dönüp 'Ben böyle takım görmedim" demesi yayıncı kuruluşun kamerasına takıldı. Maçtan sonra istifa sorularına yanıt veren Avcı, "Taraftar oyun bekler, skor bekler, aksiyon bekler. Taraftarın bu tepkiyi göstermesi normal. Ben olumlusunu ve olumsuzunu da yaşamış insanız, aklıselim insanlarız. Bir değerlendirme yapılır" diye konuştu.

TOPLANTIDAN NE KARAR ÇIKACAK?

Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Abdullah Avcı, kısa süre içerisinde durum değerlendirmesi yapmak için toplanacak. Görüşmeden ayrılık kararı çıkabileceği belirtiliyor.

Sezon başında Beşiktaş'ın teknik direktörü olan Abdullah Avcı'nın 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.