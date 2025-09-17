Habertürk
        Beşiktaş'ta hırsızlık böyle görüntülendi

        Beşiktaş'ta girdikleri iş yerinden malzeme çalan iki şahıs tutuklandı

        İstanbul Beşiktaş'ta, iş yerine girip malzeme çalan iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 23:33 Güncelleme: 17.09.2025 - 23:33
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü, ekipleri Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerindeki iş yerinden ve açıktan hırsızlık yapan iki şüpheli için çalışma başlattı.

        Kamera ve delilleri inceleyen ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin iş yerinin kapısını kırarak içeri girdikleri, buradan 1 adet spiral makinesi, 2 top elektrik kablosu, 1 adet petek ve 1 adet kombiyi çaldıkları belirlendi.

        Kimlikleri belirlenen E.K, ve O.K, isimli iki şüpheli Şişli Kuştepe Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

