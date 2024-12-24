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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu!

        Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listeleri belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 17:01 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:01
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        İşte Beşiktaş'ta adayların listeleri!
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        Beşiktaş'ta hafta sonunda yapılacak başkanlık seçimi öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.

        Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde yarışacak Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu.

        HÜSEYİN YÜCEL'İN LİSTESİ

        Asıl Yönetim Kurulu Üyeleri

        Sencer Sarp Aral

        Caner Bingöl

        Ahmet Budan

        Cüneyt Çilingiroğlu

        Fırat Fidan

        Onur Göçmez

        Deniz Güven

        Cemile Aslı Üstünkaya

        Ahmet Mete Vardar

        Adnan Sertaç Yazar

        Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri

        Sedat Seymen Akçadağ

        Nazlı Ayaz

        Ömer Küçük

        Önder Yiğit

        Abdurrahman Yiğittekin

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        SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ

        Asıl Yönetim Kurulu Üyeleri

        Hakan Daltaban

        Murat Kılıç

        Çağatay Abraş

        Orhan Özalp

        Mustafa Mollaoğlu

        Uğur Fora

        Kaan Kasacı

        Merve Öztopaloğlu

        Levent Ağan

        Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri

        Toygun Batallı

        Esra Sayın

        İbrahim Sağlam

        Görkem Bilgi

        Selahattin Solmaz

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