Beşiktaş'ta Igor Tudor ve Ole Gunnar Solskjaer iddiası
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Giovanni van Bronckhorst ismi öne çıksa da yeni iddialar gelmeye devam ediyor.
Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük için Giovanni van Bronckhorst ismi konuşulsa da dış basından yeni iddialar geldi.
Lazio, sezon ortasında göreve gelen ve sezon içerisinde başarılı sonuçlar alan Hırvat teknik adam Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı.
İtalya'dan birçok gazete bu gelişmeyi duyurdu ve Lazio'nun kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapacağı belirtildi.
İki tarafın transfer konularında anlaşamadığı ve Lazio'nun bunun üzerine ayrılık kararı aldığı kaydedildi.
Igor Tudor'un ayrılık durumunda 2.5 milyon euro'luk maaşını peşin olarak istediği belirtildi.
LA GAZZETTA: "TUDOR, BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYOR"
Öte yandan, Igor Tudor'un bir yandan Beşiktaş ile görüştüğü La Gazzetta dello Sport'taki haberin detayında verildi.
LAZIO, YENİ HOCA ARAMAYA BAŞLADI
Lazio'nun Igor Tudor'un yerine Marco Baroni ve eski futbolcusu olan Almanlar'ın efsane golcüsü Miroslav Klose ile temaslara başladığı bilgisi de verildi.
BİR İDDİA DAHA: SOLSKJAER
Öte yandan Beşiktaş için günün yeni iddiası da ESPN'den geldi.
Habere göre Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın teknik direktörü olmaya yakın.