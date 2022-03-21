Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Hatayspor beraberliği ile 2. sıra iddiasından iyice uzaklaşan siyah-beyazlılarda teknik direktör Önder Karaveli eleştiri oklarının hedefi olurken yönetim de yeni hoca için harekete geçmişti.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, son olarak Valerien Ismael ismini gündemine aldı. Kazancı, en son Championship'te West Bromwich'i çalıştıran ve kısa süre önce görevinden ayrılan Fransız çalıştırıcı ile anlaşma noktasına gelirken başkan Ahmet Nur Çebi'nin kararı bekleniyor.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ SESLERİ

Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in göreve gelmesi halinde yardımcılarından biri olacağı konuşulan İbrahim Üzülmez'in de gündeme geldiği ifade edildi. Kalan 8 haftada Üzülmez'in takımı çalıştırıp sonrasında görevi Güneş'e devredebileceği vurgulandı.

Bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında hoca konusunda kesin kararın verilmesi bekleniyor.