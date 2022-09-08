BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan günün ilk antrenmanı, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5´e 2 ve pas çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da antrenmanı takip etti.