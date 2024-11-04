Beşiktaş'ta Musrati kulübede kaldı!

Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'ya mağlup olurken kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Musrati maçı yine yedek kulübesinde tamamladı.

Siyah-beyazlıların Libyalı orta sahası Avrupa Ligi'ndeki Ajax deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından ilk 11'deki yerini kaybetti.

Süper Lig'deki Kayserispor ve Gaziantep FK ile Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frakfurt maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran Musrati, milli ara ile tam hazır hale gelse de 11'e dönemedi. Giovanni van Bronckhorst'un bu süreçte tercihi Gedson'un yanında Cher Ndour olurken Musrati, 2-0 kazanılan Konyaspor maçında sonradan oyuna girip 22 dakika süre buldu. Beşiktaş'ın 1-0 galip geldiği Lyon deplasmanında 4 dakika forma giyebilen Musrati, Galatasaray derbisi ve Kasımpaşa maçlarında ise oyuna girmeden maçı yedek kulübesinde tamamladı.

REKLAM Beşiktaş Musrati'nin sakatlığı ve teknik direktör tercihi nedeniyle oynamadığı 5 maçta 2 kez kazanırken 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Beşiktaş, Musrati'nin yokluğunda Kayserispor'u yenerken Gaziantep FK ile berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında ise mağlubiyet yaşadı.