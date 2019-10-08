Dorukhan Toköz'ün yaşadığı talihsiz sakatlıkla sarsılan Beşiktaş'ta diğer isimlerin durumları da belli oldu.

Avrupa Ligi'ndeki Wolves ve ligdeki Alanyaspor maçlarının kadrosuna alınmayan Gökhan Gönül'ün tedavisinin tüm hızıyla devam ettiği belirtilirken sol üst adalesinde zorlanma oluşan tecrübeli ismin milli aranın ardından oynanacak Ankaragücü maçına yetişeceği bildirildi.

N'KOUDOU VE OZZİE'DEN KÖTÜ HABER

Kartal'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'tan ise kötü haber geldi. Sağ üst adalesinde zorlanma olan N'koudou'nun 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilirken yıldız oyuncu, Ankaragücü ve Braga maçlarını kaçıracak. Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceği ise belirsiz. N'Koudou gibi adalesinde zorlanma olan Oğuzhan'ın 2 hafta takımdan ayrı kalması beklenirken Ankaragücü maçında oynaması zor görünüyor.