        Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı! Solskjaer... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı! Solskjaer...

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Lausanne mağlubiyetinin ardından Tüpraş Stadyumu'nda yönetim kurulu üyeleriyle olağanüstü toplantı yaptı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de iştirak ettiği toplantı yaklaşık yarım saat sürdü.

        Giriş: 28.08.2025 - 23:06 Güncelleme: 28.08.2025 - 23:26
        Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı! Solskjaer...
        UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne'a elenerek Avrupa'ya erken veda eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        Başkan Serdal Adalı, mücadelenin ardından yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı.

        Tüpraş Stadyumu'ndaki toplantıya teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de çağrıldı.

        Yaklaşık yarım saat süren toplantının ardından önce başkan Serdal Adalı, daha sonrasında ise Solskjaer kulüp binasından ayrıldı.

        Norveçli hocanın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

        "HAYATIM BOYUNCA HİÇ PES ETMEDİM"

        Öte yandan Solskjaer, Lausanne maçının ardından basın toplantısında gelen 'istifa' sorusuna, "Kulüp, Beşiktaş camiası için doğru olan neyse onu yapabilir. Ben Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Hayatım boyunca hiç pes etmedim. Zorluklarla daha çok savaşırım. Yapmamız gereken şey durumu tersine çevirmek." şeklinde cevap verdi.

