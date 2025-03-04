Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Paulista da iyileşti, tribüne kim çıkacak? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Paulista da iyileşti, tribüne kim çıkacak?

        Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Gabriel Paulista da takıma dönerken Ole Gunnar Solskjaer'in kadro tercihi merakla bekleniyor.

        Giriş: 04.03.2025 - 12:34 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta tribüne kim çıkacak?
        ABONE OL

        Kadrosunda 14 yabancı bulunduran Beşiktaş, kurala göre bunların 12'sini kadroya alacak, 2 ismi ise tribünde oturtacak.

        Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Gabriel Paulista da yeniden forma yarışına dahil olmaya başlarken tribüne çıkacak isimler merak konusu oldu.

        Beşiktaş'ın son oynadığı Kayserispor karşılaşmasında dönüş sürecinde olan Paulista ile gribal enfeksiyon geçiren yeni transfer Elan Ricardo kadroda yer almamıştı.

        Ole Gunnar Solskjaer, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex-Oxlade Chamberlain, Rafa Silva, Milot Rashica ve Ciro Immobile'yi 11'de görevlendirirken Amir Hadizahmetovic, Kent Arroyo ve Ernest Muçi'yi sonradan oyuna soktu.

        Gaziantep FK maçı öncesinde yabancı isimler arasında forma rekabeti artarken Solskjaer hafta boyunca yapılacak idmanların ardından kararını netleştirecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Küresel tehdit! Yetişkinlerin yarısından fazlasını obez olacak
        Küresel tehdit! Yetişkinlerin yarısından fazlasını obez olacak
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Dusan Tadic fırtınası!
        Dusan Tadic fırtınası!
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda