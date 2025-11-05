Rafa Silva'ya talip var!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı.
Giriş: 05.11.2025 - 11:56 Güncelleme: 05.11.2025 - 12:04
Milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Rafa Silva’yı transfer listesine ekledi.
Benfica eski sportif direktörü ve Al-Ahli mevcut sportif direktörü Rui Pedro Braz, Beşiktaş’tan Rafa Silva’yı transfer etmek istiyor.
Beşiktaş forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.