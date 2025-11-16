Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi! Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in on 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

Giriş: 16.11.2025 - 14:55

