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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'den hakem tepkisi! - Beşiktaş Haberleri

        Serdar Topraktepe'den hakem tepkisi!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisi sonrası hakem Volkan Bayarslan'ın yönetimini eleştirdi. Topraktepe, "Hakem 10 kişi kalmamıza rağmen takdir haklarının çoğunu Fenerbahçe'den yana kullandı. Bizim önümüzde olan olaylar var. İkili mücadelelerde takdir hakkını biraz daha Fenerbahçe'den yana kullandığını düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 22:02 Güncelleme: 27.04.2024 - 22:06
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        Topraktepe'den hakem tepkisi!
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        Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, 2-1 mağlup oldukları Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

        10 kişi kalmalarına rağmen takımının çok iyi bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Topraktepe, hakem Volkan Bayarslan'ı ise eleştirdi.

        "TAKDİR HAKLARINI HEP F.BAHÇE'DEN YANA KULLANDI"

        Toprektepe, "Tüm futbolcularım, 10 kişi kalmalarına rağmen son dakikaya kadar maçı kovaladılar, kora kor mücadele ettiler, karakter koydular. Hepsine teşekkür ediyorum. Başlangıçta Fenerbahçe, 15-20 dakika baskı kuracaktı, biliyorduk, bunu konuştuk. Önce karşılamak, sonra geçiş oyunları oynuyorduk. 23. dakikada kırmızı kart gördük, planlarımızı bozdu. 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1 oynadık ama oyunu oturtamadık. Kora kor iyi oynadık. Fenerbahçe önde olabilir ama maç iki tarafa da gidip geldi. 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlarımız var. Hakem 10 kişi kalmamıza rağmen takdir haklarının çoğunu Fenerbahçe'den yana kullandı. Bizim önümüzde olan olaylar var. İkili mücadelelerde takdir hakkını biraz daha Fenerbahçe'den yana kullandığını düşünüyorum." dedi.

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        "ANKARAGÜCÜ MAÇINA IŞIK VERDİ"

        Topraktepe, kupada oynayacakları Ankaragücü maçı öncesi iyi bir sınav verdiklerini de vurgulayarak, "Oyuncularımızın burada koyduğu karakter, bizim oyunumuz Ankaragücü maçına ışık verdi. Oyuncularımız sahiplenmiştir. Tempo ve oyundan memnunum." ifadesini kullandı.

        "SEMİH KANAT OYNAMAK İSTEDİ"

        Semih Kılıçsoy'un karşılaşmaya sol kanatta başlamasıyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Topraktepe, "Semih, kanatta oynamak istediğini söyledi. Devre arası Muleka ile yerlerini değiştirebileceğimi söyledim. O kanat bölgesinde rahat olduğunu belirtti" dedi.

        "BU CAMİANIN İÇİNDE OLDUĞUMU BİLİYORUM"

        Topraktepe, "Geleceğinizle ilgili yönetimle konuştunuz mu?" şeklinde gelen bir soruya ise, "Ben bu camianın içinde olduğumu biliyorum. Onlar ne takdir ederse biz buradayız. Yönetimle de bu konuda bir şey konuşmama gerek yok" şeklinde cevap verdi.

        Oyuncuların mücadele ettiğini belirten Topraktepe, "Ben oyuncularla daha önceden beri birlikteyim. Hepsinin büyük bir isteği var. Kupada devam ediyoruz. İyi bir mücadele var. Bazı şeyler yavaş yavaş oluyor. Futbolcuların hepsi de bizim yanımızda" dedi.

        Sezonun kalan bölümüyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Serdar Topraktepe, "Oyuncu motivasyonuyla ilgili bir problem yaşamıyoruz. Onlar da bunun bilincinde. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Kupada yürümeye devam etme hedefindeyiz. Bütün maçlarımızı kazanıp iyi bir şekilde sezonu bitirmek istiyoruz" diyerek cümlelerini sonlandırdı.

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