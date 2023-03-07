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Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Cenk Tosun gidecek mi kalacak mı?

Beşiktaş'ta transfer konusunda hareketlilik devam ediyor. ABD ekibi Chicago Fire, Cenk Tosun'la ilgilenirken gözler yıldız oyuncunun kararına çevrildi. İşte Beşiktaş'taki son dakika gelişmeleri...

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  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Cenk Tosun gidecek mi kalacak mı?

    Beşiktaş'ta Cenk Tosun hareketliliği yaşanıyor.
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Cenk Tosun gidecek mi kalacak mı?

    ABD ekibi Chicago Fire, tecrübeli golcünün peşine düşerken 3 yıllık teklifle temaslar başladı.
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Cenk Tosun gidecek mi kalacak mı?

    MLS temsilcisinin Cenk'e yıllık 2.5 milyon dolar civarında rakam önerdiği ifade edilirken Beşiktaş'a ise gelen resmi bir teklifin olmadığı bildirildi.
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Cenk Tosun gidecek mi kalacak mı?

    Bu gelişmelerin ardından ise gözler sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun'a çevrildi.
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Cenk Tosun gidecek mi kalacak mı?

    SÖZLEŞMESİ UZAYACAKTI

    Chicago'dan gelen teklifin yanı sıra siyah-beyazlılar da Cenk ile sözleşme uzatma görüşmelerine başlayacaktı.

     
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Cenk Tosun gidecek mi kalacak mı?

    Cenk'in uzatma için sözleşmesinde 25 maça çıkma ya da 15 gole katkı şartları bulunurken yönetim bunu dikkate almadan yeni kontrat teklif edecek.
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Cenk Tosun gidecek mi kalacak mı?

    Cenk'in maaşında da iyileştirme planlayan siyah-beyazlılar, 18 milyon TL olacak ücreti yükseltmeyi planlıyor.
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Cenk Tosun gidecek mi kalacak mı?

    Cenk Tosun, ABD'den gelen teklifin netleşmesi ile birlikte Beşiktaş'ın önerdiği rakamı da dinleyerek kararını verecek.

     
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Cenk Tosun gidecek mi kalacak mı?

    Cenk'in teklifi kabul etmesi halinde Chicago Fire'ın bonservis olarak 2 milyon dolar belirlediği ifade edildi. 
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Cenk Tosun gidecek mi kalacak mı?

    Cenk Tosun, Beşiktaş'ta bu sezon 24 maça çıkarken 12 gol ve 2 asist üretti.

     

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