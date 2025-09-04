Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'a 2 talip var

Gaziantep FK'nın bir süredir peşinde olduğu 25 yaşındaki stopere Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor da talip oldu.

Teklifleri değerlendirmeye alan Tayyip Talha'nın durumunun kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Bu sezon sadece 2 maçta 2 dakika süre bulan Tayyip Talha, geçtiğimiz sezon ise 19 maça çıktı. Bunların 9'una 11'de başlayan Tayyip Talha, gol veya asist katkısı ise üretemedi.