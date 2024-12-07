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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye göndermeler! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye göndermeler!

        Beşiktaş, 1-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli ekibe göndermede bulunan paylaşımlar yaptı. İşte Beşiktaş'ın paylaşımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 22:21 Güncelleme: 07.12.2024 - 22:21
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        Beşiktaş'tan art arda göndermeler!
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        Beşiktaş, 1-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulundu.

        Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

        "Merhaba Fenerbahçe. Beklenen an geldi. Hayat acımasız, yıllardır hevesin birçok kez kursağında kaldı. Bu sefer yalnız değilsin. Bu acılı gecende sana eşlik etmesi adına bir çalma listesi hazırladık.

        İşte sana özel çalma listemiz;

        1- Ya Sen Ya Hiç

        2- Those Were the Days

        3- Bu Gala Daşlı Gala

        4- Kız Milleti

        5- Çemberimde Gül Oya"

        İşte Beşiktaş'ın paylaşımları:

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