Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye göndermeler!

Beşiktaş, 1-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulundu.

Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Merhaba Fenerbahçe. Beklenen an geldi. Hayat acımasız, yıllardır hevesin birçok kez kursağında kaldı. Bu sefer yalnız değilsin. Bu acılı gecende sana eşlik etmesi adına bir çalma listesi hazırladık.

İşte sana özel çalma listemiz;

1- Ya Sen Ya Hiç

2- Those Were the Days

3- Bu Gala Daşlı Gala

4- Kız Milleti

5- Çemberimde Gül Oya"

İşte Beşiktaş'ın paylaşımları:

Şimdi herkes bi' sussun bakalım. 🤫 pic.twitter.com/aFzTHcKqyd — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 7, 2024