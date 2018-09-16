Beşiktaş'tan Sarpsborg maçının bilet fiyatlarına indirim

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımının Norveç ekibi Sarpsborg ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçının bilet fiyatlarında indirime gitti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Vodafone Park'ta 20 Eylül Perşembe günü saat 19.55'te yapılacak maçın bilet fiyatlarında, yönetim kurulunun yaptığı değerlendirme sonucunda indirime gitme kararı alındığı ifade edildi.
Daha önce 165 lira olarak açıklanan en ucuz bilet, yeni fiyatlandırmada 125 liraya düşürüldü.
Eski fiyatlardan Sarpsborg maçı için bilet satın alan taraftarların, Passolig kartlarına farkın iade edileceği kaydedildi.
Beşiktaş-Sarpsborg maçı için belirlenen yeni bilet fiyatları şöyle:
Kategori 8: 125 lira
Kategori 7: 135 lira
Kategori 6: 185 lira
Kategori 5: 215 lira
Kategori 4: 245 lira
Kategori 3: 275 lira
Kategori 2: 305 lira
Kategori 1: 335 lira
VIP: 900 lira
1903 A-E: 900 lira
1903 B-D: 1000 lira
1903 C: 1100 lira GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ