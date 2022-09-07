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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri

Beşiktaş'ta transfer atağı tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, 2 transferi noktalarken stoperi de transferin son gününe yetiştirmek için temaslarını sıklaştırdı. İşte Beşiktaş'tan son dakika gelişmeleri

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri

    Beşiktaş transferin bitimine kısa bir süre kala yeniden atağa geçti.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri

    Siyah-beyazlılar, sol kanat için Nathan Redmond'ı Southampton'dan 1 yıllığına kiraladı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri

    Kartal, Redmond'ın 3 milyon Euro'luk maaşının yarısını ödeyecek.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri

    Bu transfer karşılığında Emirhan Delibaş ve Ajdin Hasic'i Southampton'la aynı şirkete ait olan 1. Lig ekibi Göztepe kiralayacak.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri

    Redmond, bugün saat 17.00'de İstanbul'da olacak.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri

    TAYFUR DA TAMAM

    Beşiktaş, bek için ise uzun süredir peşinde olduğu Tayfur Bingöl'de de mutlu sona ulaştı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri

    Siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncuyu 1 yıllığına kiraladı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri

    Beşiktaş'a gelmeyi en başından beri isteyn Tayfur için Montero kiralık teklif edilse de İspanyol oyuncu bunu reddetmişti.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri

    Sonrasında yapılan görüşmelerde Alanyaspor cephesi, kiralık transfer için yeşil ışık yaktı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri

    Beşiktaş bu transfer için 5 milyon TL kiralama bedeli ödeyecek.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri

    TAYYİP TALHA İÇİN YOĞUN TEMAS

    Siyah-beyazlılar stopere takviye için ise daha önce de temaslarda bulunduğu Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç'u transfer etmek için temaslarını sürdürüyor. 

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri

    Savunmaya yerli hamle için Kaan Ayhan ve Koray Günter'den beklediği yanıtı alamayan Beşiktaş, Tayyip Talha için Akdeniz ekibi ile temaslarını yeniden sıklaştırdı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri

    Adana Demirspor'un 2 milyon Euro'luk bonservis talebinde indirim için görüşmeler devam ediyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri

    Belçika'nın Oostende takımının da gündeminde olan Tayyip Talha'nın bu transferi ise gerçekleşmedi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri

    Belçika ekibi ödeme planında anlaşamazken ülkedeki transfer dönemi de noktalandı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri

    Beşiktaş'ın oyuncu için pazarlıkları sürerken 1.5 milyon Euro bonservis üzerinde görüşmeler devam ediyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri

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