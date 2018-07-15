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Yeni sezon öncesinde kadrosunu bir santrfor alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların, İranlı golcü Karim Ansarifard ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Yunanistan'ın önde gelen internet sitelerinden Contra, Beşiktaş'ın Karim Ansarifard ile anlaştığını ve İranlı forvetin İstanbul'daki yeni kulübüne imza atmak için haber beklediğini iddia etti.