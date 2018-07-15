Yeni sezon öncesinde kadrosunu bir santrfor alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların, İranlı golcü Karim Ansarifard ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Yunanistan'ın önde gelen internet sitelerinden Contra, Beşiktaş'ın Karim Ansarifard ile anlaştığını ve İranlı forvetin İstanbul'daki yeni kulübüne imza atmak için haber beklediğini iddia etti.
Şu anda Barcelona'da tatilde bulunan İranlı oyuncunun yarın başlayacak olan Olympiakos kampına katılma konusunda halen çekimser olduğu iddia edildi. 2020 yılına kadar Yunan temsilcisiyle sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli 4 milyon Euro olarak görünüyor.
İranlı golcü Karim, Rusya'daki Dünya Kupası'nda boy göstermişti. Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Karim Ansarifard senelik 400 bin Euro kazanıyor. (Fotomaç)
LİMA ÖNERİLDİ
Beşiktaş'ta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima Beşiktaşlı işadamı Mansimov'un himayesinde olan menajer Kamdan Kerimov, yönetici Metin Albayrak'a; Dubia'nin Al Wassl takımında forma giyen Fabio Lima'yı önerdi.
Geçen sezon 19 gol ve 6 asist yapan ve Talisca'ya benzeyen özellikleriyle öne çıkan 24 yaşındaki 10 numaraya siyah-beyazlı formayı giydirebileceğini söyledi. Oyuncunun Dubai'de forma giymesinin göz korkutmamasını, pek çok oyuncunun artık Arap liglerinden Avrupa'nın önemli liglerine gittiğini anlattı. (Fotomaç)
ADVİNCULA GÜNDEMDE
Meksika basını, Beşiktaş yönetiminin bir dönem Bursaspor'da oynayan ve şu anda Meksika Ligi takımlarından Tigres forması giyen sağ bek Luis Advincula'yı gündemine adldığını ileri sürdü. 28 yaşındaki sağ bek için Rus ve İspanyol ekiplerinin de devrede olduğu iddia edildi.
AYEW AŞKI DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlılar yıldız futbolcu Andre Ayew için görüşmelerini sürdürüyor. Hücumun her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Ganalı futbolcu ile Fenerbahçe de ciddi şekilde ilgileniyor. (Takvim)
BONY'DEN KÖTÜ HABER
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Wilfried Bony, önümüzdeki sezonu Swansea City'de geçirmek istiyor. Fildişili futbolcu, Beşiktaş'ın teklifine rağmen önümüzdeki sezon Premier Lig'de oynamak istiyor.
Siyah-beyazlılar'ın Bony'nin menajeriyle ve kulübüyle daha önce temas kurduğu belirtildi. Tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezon Swensea formasıyla çıktığı 15 karşılaşmada 2 gol atmıştı. (BBC)
VİDA İÇİN YENİ TEKLİF
Liverpool, Vida için yaptığı 15 milyon euroluk teklifi 20’ye yükseltti. Finali izlemek için Moskova’ya giden Başkan Orman görüşmeleri bizzat yürütüyor. Hırvat stoperin Beşiktaş’a dönmesi artık zor.
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida büyük ihtimalle önümüzdeki sezon Premier Lig’de forma giyecek. Everton ve Tottenham’ın talip olduğu oyuncuya en iyi teklifi Liverpool vermişti.
Yönetim de bu paraya oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Gelen tekliflerle bizzat ilgilenen ise Başkan Fikret Orman. Bugünkü final için Moskova’da bulunan Fikret Orman’ın, burada Vida’nın satışı konusunda da bazı görüşmeler yapması bekleniyor. (Akşam)
FABRİ KALIYOR
Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Fabri, tekliflere rağmen, takımda kalacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, İspanyol file bekçisinin mutlaka kadroda tutulmasını istedi. Fulham'ın 30 yaşındaki oyuncu için yaptığı 7 milyon pound'luk teklifi değerlendirmek için süre isteyen yönetim, Güneş'in vetosu sonrasında bu transfere onay vermekten vazgeçti.
Şenol Güneş, bu transfer bedeliyle aynı kalitede başka bir kaleci bulamayacaklarını düşünerek Fabri'nin takımda kalması yönünde rapor sundu. Fabri, 2017-18 sezonunda Süper Lig'deki 34 maçın tamamında ilk 11'de oynadı. (Fanatik)
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın tekliflerin olduğunu doğrulayarak, "Belki bir değişim olabilir" dediği kaleci Harun Tekin için Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği iddia edilmişti. Fabri'nin kalması durumunda Harun Tekin'in transferinin gerçekleşmesi beklenmiyor.
ADRİANO'YA ÇİN'DEN TEKLİF
Neredeyse bütün yıldızlarına transfer teklifi gelen Beşiktaş'ta Adriano'ya Çin'den yeni bir teklif geldiği öne sürüldü. Beşiktaş Yönetimi'nin bu teklifi henüz açıklamadığı ama gelişmelerin yakından izlendiği öne sürüldü. Ancak Siyah-Beyazlı yönetimin Adriano'yu takımda tutmayı planladığı iddia edildi. (Takvim)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.