Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

BB Erzurumspor ile berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara alan Beşiktaş'tan transfer haberleri arka arkaya geliyor. Ricardo Quaresma'nın ayrılığı sonrası kanat transferi için çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar, gözüne iki yıldızı kestirdi. İngiltere ve İtalya'da görüşmelerini sürdüren Beşiktaşlı kurmaylar, bir yandan da ayrılacak isimleri netleştirmeye çalışıyor. İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...