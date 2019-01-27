Süper Lig'in ikinci yarısındaki ikinci maçında BB Erzurumspor ile Vodafone Park'ta 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta takımın performansındaki istikrarsızlığın nedenleri araştırılırken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediliyor.
Ricardo Quaresma'nın ayrılık kararı almasının ardından Portekizli oyuncuyla fesih konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, bu ayrılıktan doğan boşluğu doldurmak için de yoğun çaba sarf ediyor.
Ryan Babel'in ayrılığı sonrası transfer istemeyen teknik direktör Şenol Güneş'in Quaresma'nın da gidişiyle takviyenin şart olduğunu yönetime bildirdiği öğrenildi.
Q7 ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshedecek olan Siyah-Beyazlılar, kanat transferi için gözünü iki isme çevirdi.
Tottenham'da forma giyen N'Koudou için bir süredir temaslarda bulunan Beşiktaş transfer komitesinin, Fransız sol kanadı satın alma opsiyonuyla kiralamak istemesi İngiliz ekibinden ilk olarak kabul görmemişti.
Bu konudaki ısrarını sürdüren Beşiktaşlı yöneticilerin, oyuncunun da kendilerinde oynamaya sıcak bakmasının ardından İngiliz ekibi ile tekrar masaya oturup bu transfere son şeklini vermek istediği belirtildi.
Kartal'ın kanat için bir diğer alternatifinin ise İtalya'da olduğu ortaya çıktı.
Inter'de gözden çıkarılan Antonio Candreva, menajerler tarafından önerilirken Beşiktaş yönetimi şartlar için nabız yoklaması yaptı.
İtalya'dan birkaç takımın daha peşinde olduğu 31 yaşındaki futbolcu için 2-2.5 milyon Euro arasında bir teklif yapmayı planlayan Siyah-Beyazlılar'ın Inter'le de satın alma opsiyonlu kiralama konusunda görüşmeler yapacağı bildirildi.
TÖRE KALIYOR
Devre arası kampına alınmayarak kadro dışı bırakılan Gökhan Töre'nin de Quaresma'nın gidişiyle takımda kalacağı kaydedildi.
1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yaptığı teklifi reddeden ve başka bir talibi çıkmayan yıldız futbolcunun, Quaresma'nın ayrılığı sonrası takıma dönme ihtimalinin arttığı belirtildi.
ADRIANO BELİRSİZLİĞİ
Kartal'da geleceği merak konusu olan bir diğer isim ise Adriano...
Ülkesi Brezilya'ya dönmek istediği konuşulan yıldız oyuncunun durumu hala belirsizliğini koruyor.
Santos ile görüşmeler yaptığı Brezilya basınına yansıyan Adriano'nun, bir yandan da yönetimin 1+1 yıllık uzatma önerisini düşündüğü belirtildi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in, yöneticilerle yaptığı görüşmede "Takımda sorunlu oyuncu istemiyorum. Adriano da gitmek istiyorsa gidebilir" raporu verdiği Sambacı'nın salı gününe kadar kesin kararını vermesi bekleniyor.
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