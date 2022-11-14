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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için harekete geçiliyor

Süper Lig'de Dünya Kupası arasına girilirken Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için de hazırlıklar başladı. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda siyah-beyazlılar, savunmaya ve kanatlara takviye için harekete geçecek... İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri...

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için harekete geçiliyor

    Süper Lig'de Dünya Kupası öncesi Antalyaspor ile oynayacağı son maçı dün Taksim'de yaşanan bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş'ta gözler araya çevrildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için harekete geçiliyor

    Teknik direktör Şenol Güneş, kupa arasında takımı sıkı bir kampa alacak.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için harekete geçiliyor

    Güneş, özellikle savunma başta olmak üzere eksikleri bu süreçte giderip kupa molasının ardından lige iyi bir giriş yapmayı hedefliyor.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için harekete geçiliyor

    Siyah-beyazlılar, her ne kadar ocak ayında olsa da ara transfer dönemi içinde çalışmalara başlayacak.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için harekete geçiliyor

    Güneş'in raporu doğrultusunda savunmaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda ilk hedef yine Kaan Ayhan olacak.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için harekete geçiliyor

    Welinton ve Montero ile yolları ayırmak isteyen siyah-beyazlılar, Sassuolo forması giyen milli oyuncu için harekete geçecek.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için harekete geçiliyor

    Sezon başında da gündeme kalan Kaan Ayhan için Sassuolo'nun 5 milyon Euro bonservis talebi en büyük engel.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için harekete geçiliyor

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için harekete geçiliyor

    KANAT İÇİN NWAKAEME SESLERİ

    Beşiktaş'ta kanat bölgesi için ise Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Nwakaeme'yi listeye aldı.

     
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    Bordo-mavililerden ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Fayha'ya giden Nijeryalı yıldız için nabız yoklanacak.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için harekete geçiliyor

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için harekete geçiliyor

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için harekete geçiliyor

    ORTA SAHAYA ELNENY!

    Beşiktaş'ta sürpriz bir transfer gelişmesi daha yaşandı. 
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    Şenol Güneş ile kadrosunu güçlendirmek isteyen Kara Kartal'da Elneny yeniden gündemde.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için harekete geçiliyor

    Beşiktaş, Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan Mısırlı oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için harekete geçiliyor

    Arsenal ile 2023 Haziran'ında sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcunun da ayrılığa sıcak bakabileceği düşünülüyor.
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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için harekete geçiliyor

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