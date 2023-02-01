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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. "HÜCUM OYUNCULARIMIZ İSTENİLENİ VEREMEDİ" Karşılaşmayı değerlendiren Şenol Güneş, "Kazanmak için geldik ama istediğimizi alamadık. Rakibimizi iyi biliyorduk, dersimize iyi çalışmıştık ama istediğimiz gibi olmadı. Karagümrük takımının kontra futbolu iyi oynadığını biliyorduk. Sahada daha diri olan taraf onlardı. Gol bulmamıza rağmen oyunu tutmayı ne yazık ki başaramadık. İlk yarıdaki skoru koruyamadık. İkinci yarının başında tepkimizi sahaya koyamadık. Rakibimiz orta saha ve hücumda oldukça teknik ve akıllı oynayan bir ekip. Bunu bilmemize rağmen bugün oyuncularımın fizik gücüne bağlı olarak istediklerimizi gerçekleştiremedik. Özellikle hücumda oynayan oyuncularımız istenileni tam anlamıyla veremedi. İnandırıcı ve etkileyici hücumlar sağlayamadık. Geçtiğimiz haftada sergilediğimiz performansı sergileyemedik. Genel anlamda topu ayağımızda tutamadık. Gerideki oyunu tutmaya çalıştık ama ikinci yarının başında kalemizde gol gördük. Rakip diri ve beraberliğe razı olduğu için bugün 1 puan alabildi. Bu maç bizim için 2 puan kaybettiğimiz bir maç oldu" diye konuştu.

"SAISS BİZİMLE OLDUĞU SÜRECE OYNAYACAK" Deneyimli teknik adam, İngiltere Premier Lig'den transfer teklifi aldığı iddia edilen Romain Saiss'in maça yedek kulübesinde başlamasıyla ilgili ise, "Saiss bizim oyuncumuz. Daha önce de kadroda değişikliklerimiz oldu. Bugünkü değişiklik de öyleydi. Kendisi bizimle olduğu sürece oynayacak. Transferde adı geçtiğini biliyorum ama bizim oyuncumuz. Bu tarz söylentiler her takımda olabilir" ifadesini kullandı.

"ABOUBAKAR'IN ÇIKIŞI SAKATLIKLA ALAKALI DEĞİL" Aboubakar'ı ilk yarı sonunda neden oyundan aldığını da açıklayan Güneş, "Aboubakar'ın erken çıkışı sakatlıkla alakalı değil, taktiksel bir değişiklikti. Takımın taktiksel ihtiyacı gereği Muleka ile değiştirdik" dedi.

"TRANSFERE BAHANE BULACAK BİR İNSAN DEĞİLİM" Şenol Güneş, yapılması planlanan transferlerin gerçekleşmemesinin, puan kaybında etkili olup olmadığı yönünde gelen soru üzerine ise şunları söyledi: "Puan kaybının tek sebebi tabi ki transferler değil. Oynayan oyuncuların iyi değerlendirilmesi ve iyi oynamamız gerekiyordu. Bunun için transfere bahane bulacak bir insan değilim. Transferlerin gerçekleşmesi durumunda bende haberdar olurum, sizi de haberdar ederiz."