OKTAY DERELİOĞLU

Maçın ikinci yarısında özellikle her iki takım da orta saha güvenliğini kaybetti. Çok çabuk pozisyon buldu her iki takım. Tabii izleyenler açısından güzel bir maç gibi görünse de iki takım açısından da iyi takım görüntüsü bu olmamalı. Beşiktaş takımında kötü gidişat devam ediyor. Trabzonspor da puan cetvelindeki makası açmaya devam ediyor. Milli takım arası Trabzonspor için güzel geçecek. Beşiktaş için de milli ara yaralarını sarmaları açısından iyi bir fırsat olacak diye düşünüyorum. Beşiktaş için bir kötü not da yenilmeye fazlasıyla alışmış olması oldu. Ligde ve Avrupa'da alınan yenilgiler oyuncuların özgüvenini dibe çekti. Bu durum takım yenik duruma düştüğünde çok daha fazla dikkat çekiyor.