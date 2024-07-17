Beşiktaş transferi bitirdi! Can Keleş...
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'in transferinde mutlu sona ulaştı
Giriş: 17.07.2024 - 17:03 Güncelleme: 17.07.2024 - 17:03
Can Keleş ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, kulübü Fatih Karagümrük ile de el sıkıştı.
İstanbul ekibi ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar, bu transfer için 2.5 milyon Euro ödeyecek.
22 yaşındaki futbolcu ile ise 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
Transferin kısa süre içinde resmen duyurulması bekleniyor.
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