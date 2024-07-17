Beşiktaş transferi bitirdi! Can Keleş...

Can Keleş ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, kulübü Fatih Karagümrük ile de el sıkıştı.

İstanbul ekibi ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar, bu transfer için 2.5 milyon Euro ödeyecek.