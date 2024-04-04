Beşiktaş'taki yangın faciasıyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı

Beşiktaş'taki yangın faciasıyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı

Beşiktaş'taki yangın faciasıyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin feci bir şekilde hayatını kaybettiği Masquerade Club adlı eğlence merkezindeki yangınla ilgili yapılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, sürdürülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı

Habertürk Giriş: 04.04.2024 - 22:39 Güncelleme: 04.04.2024 - 22:39 facebook

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