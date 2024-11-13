Beşiktaş yönetiminde görev dağılımı belli oldu!

Beşiktaş Futbol A.Ş.’de Yönetim Kurulu görev dağılımı belli oldu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, bugün yapılan toplantı sonrası 25 Ekim 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2 yıl görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı.

Görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Hasan Arat (Yönetim Kurulu Başkanı)

Hüseyin Yücel (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

M. Kaan Şakul (Yönetim Kurulu Üyesi)

Caner Bingöl (Yönetim Kurulu Üyesi)

Cemile Aslı Üstünkaya (Yönetim Kurulu Üyesi)