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Beşiktaşlı taraftarlar ıslıklamıştı! Dele Alli için şok yorum: Cehennem...

Beşiktaş ile Şanlıurfaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında, 29. dakikada oyundan alınan Dele Alli, tribünler tarafından ıslıklanırken, İngiliz yıldız için şok bir yorum geldi

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  • Beşiktaşlı taraftarlar ıslıklamıştı! Dele Alli için şok yorum: Cehennem... - Beşiktaş Haberleri

    Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Beşiktaş sahasında TFF 2. Lig Beyaz grup takımlarından Şanlıurfaspor'u konuk etti.

     
  • Beşiktaşlı taraftarlar ıslıklamıştı! Dele Alli için şok yorum: Cehennem... - Beşiktaş Haberleri

    Mücadeleye konuk ekip beklenmedik şekilde hızlı başlarken şok bir skor ortaya çıktı. 
  • Beşiktaşlı taraftarlar ıslıklamıştı! Dele Alli için şok yorum: Cehennem... - Beşiktaş Haberleri

    9. dakikada Kemal Rüzgar'ın golüyle 1-0 öne geçen Güneydoğu Anadolu temsilcisi, 15. dakikada yine aynı oyuncunun golüyle skoru 2-0'a taşıdı.
  • Beşiktaşlı taraftarlar ıslıklamıştı! Dele Alli için şok yorum: Cehennem... - Beşiktaş Haberleri

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuna hemen müdahale ederken 29. dakikada Atiba Hutchinson ve Dele Alli'yi oyundan çıkardı. 
  • Beşiktaşlı taraftarlar ıslıklamıştı! Dele Alli için şok yorum: Cehennem... - Beşiktaş Haberleri

    Tayyip Talha Sanuç ve Gedson Fernandes yerlerine oyuna dahil olurken Dele Alli kenara gelirken ıslıklandı.
  • Beşiktaşlı taraftarlar ıslıklamıştı! Dele Alli için şok yorum: Cehennem... - Beşiktaş Haberleri

    İkinci golden önce orta sahada topu kaptıran İngiliz oyuncu düşük performansıyla eleştirilerin odağındaydı.
  • Beşiktaşlı taraftarlar ıslıklamıştı! Dele Alli için şok yorum: Cehennem... - Beşiktaş Haberleri

    Tribünlerden tepki çeken Alli, morali bozuk bir şekilde kenara geldi.
  • Beşiktaşlı taraftarlar ıslıklamıştı! Dele Alli için şok yorum: Cehennem... - Beşiktaş Haberleri

    Dele Alli'nin yaşadıkları İspanya basınında da gündem oldu.
  • Beşiktaşlı taraftarlar ıslıklamıştı! Dele Alli için şok yorum: Cehennem... - Beşiktaş Haberleri

    Marca, konuyla ilgili "Dele Alli'nin 'cehenneme düşmesi': Üçüncü Lig takımına karşı ıslıklandı ve 30. dakikada değiştirildi' ifadelerini kullandı.
  • Beşiktaşlı taraftarlar ıslıklamıştı! Dele Alli için şok yorum: Cehennem... - Beşiktaş Haberleri

    Haberde, Dele Alli, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden biri olması beklenen oyuncu olarak nitelendirilirken, Şanlıurfaspor karşısındaki performansın bardağı taşıran son damla olduğu ifade edildi.

     
  • Beşiktaşlı taraftarlar ıslıklamıştı! Dele Alli için şok yorum: Cehennem... - Beşiktaş Haberleri

    Marca haberini "26 yaşında ama Dele Alli'nin 'cehenneme düşüşü' durdurulamaz görünüyor" şeklinde noktaladı.

     
  • Beşiktaşlı taraftarlar ıslıklamıştı! Dele Alli için şok yorum: Cehennem... - Beşiktaş Haberleri

    Dele Alli'nin 2018 - 2019 arası dönemlerde değerinin 100 milyon Euro olarak gösteriliyordu.
  • Beşiktaşlı taraftarlar ıslıklamıştı! Dele Alli için şok yorum: Cehennem... - Beşiktaş Haberleri

    Beşiktaş'a Everton'dan büyük umutlarla kiralanan Dele Alli, 9 maçta 2 gol atabildi.

     
  • Beşiktaşlı taraftarlar ıslıklamıştı! Dele Alli için şok yorum: Cehennem... - Beşiktaş Haberleri
  • Beşiktaşlı taraftarlar ıslıklamıştı! Dele Alli için şok yorum: Cehennem... - Beşiktaş Haberleri

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