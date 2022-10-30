MASUAKU'NUN HATASI YİNE GOLE SEBEP OLDU

HangiKredi Ümraniyespor'un 45. dakikada attığı golde siyah-beyazlı Arthur Masuaku'nun pas hatası dikkati çekti.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'la oynadığı maçta yanlış pas tercihiyle bordo-mavili takımın gol atmasına sebep olan Masuaku, Ümraniyespor karşısında da pasını rakibe kaptırarak kırmızı-beyazlıların hücuma çıkmasına sebep oldu. Masuaku'nun hatalı pasında topu kapan Umut Nayir, meşin yuvarlağı golü atan Del Valle ile buluşturdu ve Ümraniyespor ilk yarının son dakikasında skoru 2-1 yaptı.

Masuaku, ikinci yarının başında teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan çıkarılırken, yerine Umut Meraş kalan 45 dakikalık bölümde görev yaptı.