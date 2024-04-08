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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş’ta Mert Günok belirsizliği - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş’ta Mert Günok belirsizliği

        Beşiktaş'ta Mert Günok'un durumu belirsizliğini koruyor. Tecrübeli eldiven Yılport Samsunspor maçında oynayamazsa kaleyi Ersin Destanoğlu koruyacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 17:28 Güncelleme: 08.04.2024 - 17:28
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        Beşiktaş'ta Mert Günok belirsizliği
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        Beşiktaş’ta Mert Günok’un durumu belirsizliğini koruyor.

        Siyah beyazlıların tecrübeli file bekçisi, Rams Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 54'üncü dakikada yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı. Göğüs kaslarında ezilme olduğu belirtilen milli kalecinin Yılport Samsunspor maçı öncesinde tedavisi sürüyor.

        Cumartesi oynanacak karşılaşmaya kadar Mert'in ağrılarının tamamen geçmesi için sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor. Deneyimli eldivenin ağrılarının devam etmesi durumunda ise yerine Ersin Destanoğlu görev yapacak.

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