Beşiktaş’ta silahlı kavga: 2 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Beşiktaş Ortaköy'deki Bulgurcu Sokak’ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kişi silahla vurularak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada birçok boş kovan bulundu.

AA'nın haberine göre; olayda yaralanan Reşit Gürez bölgedeki özel bir hastanede Ramazan Kocabaş da Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.