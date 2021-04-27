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HaberlerYaşamEvine kadar takip etti... O anları kaydetti - Haberler
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Beslediği tilkinin kendisini takip edip evine girmesini görüntüledi

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaşayan hayvansever Sadık Sevinç, beslediği tilkinin kendisini takip edip evine girmesini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kendisinin hayvanları çok sevdiğini ve bu manzaranın çok hoşuna gittiğini dile getiren Sevinç, "Tilki içeri girdiğinde onunla konuştuğumda beni anlar gibiydi. Evde tavuk yoktu, misafirimize mahcup olduk, veremedik" diye konuştu...

Evine kadar takip etti... O anları kaydetti - Haberler
Evine kadar takip etti... O anları kaydetti
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AA

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Müsellim köyünde yaşayan Sevinç, bir süre önce yiyecek aramak için evinin önüne gelen tilkiyi elleriyle beslemeye başladı.

EVİN İÇİNE KADAR GİRDİ

AA'nın haberine göre kendisine alışan tilki, bir akşam Sevinç'i takip ederek evinin içine kadar girdi.

Sevinç, bu anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.

Sadık Sevinç, uzun zamandır beslediği tilkinin bir akşam iş dönüşü kendisini görünce takip etmeye başladığını söyledi.

Elindeki sefer tasının içinde yemek bulunduğunu belirten Sevinç, "Yemeğin kokusunu alınca eve kadar geldi. Bir süre evin içinde durdu, daha sonra tekrar dışarı çıktı" dedi.

"EVDE TAVUK YOKTU, MİSAFİRİMİZE MAHÇUP OLDUK"

Kendisinin hayvanları çok sevdiğini ve bu manzaranın çok hoşuna gittiğini dile getiren Sevinç, "Tilki içeri girdiğinde onunla konuştuğumda beni anlar gibiydi. Evde tavuk yoktu, misafirimize mahcup olduk, veremedik. Biz önce insanlar olarak birbirimizi sevmeliyiz. Daha sonra hayvan ve doğa sevgisi gelir. Sevgi bizim hayat kaynağımız. Sevgisiz bir dünyanın anlamı yoktur." ifadelerini kullandı.

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